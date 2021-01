Enfermeira afastada do cargo após aplicar incorretamente vacina contra a covid-19 em idosa

De acordo com o mesmo jornal, a idosa dirigiu-se a um posto de vacinação no Shopping Pátio Maceió, acompanhada por uma cuidadora que filmou o momento da inoculação.



"O intuito de filmar foi comemorar, mesmo porque ela está há muito tempo em isolamento, dentro de casa. E ela é muito alegre, gosta muito de sair, de se divertir", afirmou a neta, Andrea.



No entanto, e depois de ver as imagens, um familiar, que é médico, apercebeu-se de que a dose não tinha sido aplicada.



Andrea voltou a ligar para a cuidadora que regressou ao local de vacinação com a idosa. A mulher acabou por ser vacinada depois da coordenadora do posto ter visionado as imagens anteriormente gravadas.

globoplay.globo.com/v/9220266/

As autoridades de saúde já garantiram que se tratou de um caso isolado e que a profissional de saúde em questão já foi afastada.