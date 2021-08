Enfermeira alemã troca vacina da Covid-19 por solução salina

Uma enfermeira da Cruz Vermelha está a ser investigada na Alemanha por ter substituído a vacina da Covid-19 por uma solução salina, que administrou a cerca de 8500 pessoas.





O caso ocorreu entre março e abril deste ano, num centro de vacinação em Friesland, no Norte da Alemanha. Os motivos que levaram a mulher a trocar o produto ainda não são claros, mas, segundo as autoridades policiais, a enfermeira revela posições céticas em relação à vacina contra a Covid-19 em várias publicações nas redes sociais.

A solução salina administrada não constitui perigo para a saúde de quem a recebeu. Mas as autoridades procuram identificar os lesados, porque não chegaram a ser imunizados, sendo a maioria destes idosos com risco muito elevado de contrair a doença, estando a ser contactados para agendarem a vacinação. No período em análise estavam também a ser vacinados na Alemanha médicos, enfermeiros e professores.