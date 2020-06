Enfermeira em protesto arrastada pelos cabelos por polícia durante detenção em Paris

Uma enfermeira foi arrastada pelos cabelos e sofreu uma joelhada de um polícia durante uma detenção numa manifestação dos profissionais de saúde em França que decorreu esta terça-feira em Paris.A manifestação decorreu em várias cidades de França mas foi em Paris que os maiores confrontos entre manifestantes e polícia aconteceram. Durante a manifestação na capital do país, uma mulher foi violentamente arrastada pelos cabelos na sequência da sua detenção. Segundo uma fonte da polícia ao Le Figaro, a mulher foi detida por ignorar as ordens das autoridades e por lançar um projétil contra a polícia."Esta mulher é minha mãe. Enfermeira de 50 anos e trabalhou durante três meses 12 a 14 horas por dia. Teve coronavírus. Estava a manifestar-se porque queria ser aumentada como reconhecimento do seu trabalho. É asmática", disse a filha nas redes sociais.A polícia respondeu aos violentos protestos dos profissionais de saúde com gás lacrimogéneo e balas de borracha. Entre os manifestantes estariam vários 'antifas', segundo avança a AFP.