Enfermeira autoriza pai a ver jogo do filho pela última vez

"Não há palavras para descrever como eu me senti naquele momento", disse Scott Suvillan à CNN. "Fiquei muito feliz por ver o meu filho", acrescentou.



Quando Cade Sullivan, o filho, viu o pai, correu para abraçá-lo. Para o pai, o "momento mágico" é uma memória que o filho poderá recordar para sempre quando partir.

Uma enfermeira fez com que um homem, doente terminal, pudesse ver o filho a jogar pela última vez a 11 de setembro no Kentucky, Estados Unidos da América, de acordo com o canal de televisão norte-americano CNN.Scott Sullivan, de 50 anos, foi diagnosticado com um cancro raro, que se espalha para as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinal, em agosto. A esperança média de vida é, normalmente, de dois a quatro meses. No caso do norte-americano, os médicos deram-lhe apenas semanas de vida.Scott pediu à enfermeira que cuidava de si, Jerree Humphrey, para o autorizar a cumprir um desejo seu: ver o primeiro jogo de futebol americano do seu filho. No entanto, numa primeira instância, esta não autorizou, uma vez com o jogo não seria "em casa" mas sim em Belfry, a cerca de 3h30 de carro do local onde vive Scott. Jerree acabaria por encontrar uma solução: o pai estava autorizado a ir no avião privado de um dentista que se ofereceu para ajudar.