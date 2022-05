Enfermeira britânica detida após envenenar bebé. Criança acabou por morrer

Uma enfermeira britânica, de 27 anos, foi detida na passada quinta feira por suspeita de envenenamento de um bebé. A mulher foi detida pelas autoridades poucas horas após a morte da criança, no Hospital Infantil de Birmingham.

De acordo com o Daily Mail, o veneno foi administrado à criança de forma intencional, com o objetivo de colocar o bebé em perigo de vida.

As autoridades de West Midlands afirmaram que a mulher ficará em liberdade enquanto a investigação está a decorrer. Segundo o jornal britânico, a família da criança está a ser acompanhada por profissionais especializados.

"Após a morte do bebé na nossa Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica no Hospital Infantil de Birmingham, pedimos à polícia de West Midlands para examinar o que aconteceu, de acordo com nossa própria política de proteção", afirmou um porta-voz do hospital.

O NHS Foundation Trust para Mulheres e Crianças de Birmingham, parte da administração do hospital, é um dos principais centros pediátricos do Reino Unido e cuida de 90 mil crianças por ano.