Enfermeira desmaia 17 minutos depois de receber a vacina da Covid-19

O caso ocorreu esta quinta-feira no Tennessee, Estados Unidos, e revelou-se mais tarde que Tiffany Dover além de ter sofrido uma reação alérgica, tem uma condição - que desconhecia - que a faz desmaiar quando sente dor.Apesar de não ter sentido dor no momento da injeçãao, Tiffany sentiu depois tendo desmaiado 17 minutos depois da toma da vacina."Senti-me um pouco desorientada, mas sinto-me bem agora, e a dor no meu braço passou."A vacina Pfizer e da BioNTech pode causar dor no local da injeção, mas acredita-se que as reações graves afetem apenas pessoas com alergias alimentares graves.