Enfermeira condenada a prisão perpétua por matar sete bebés recorre da sentença. Tribunal recusa pedido

A enfermeira britânica Lucy Letby, que foi considerada culpada de assassinar sete bebés e de tentar matar outros seis, viu negada a autorização inicial para recorrer da condenação, avança a Reuters. "O pedido de Lucy Letby para recorrer das suas condenações foi recusado por um juiz que analisou os documentos do processo", declarou o porta-voz judicial.No ano passado, Letby foi considerada culpada de matar cinco bebés e duas raparigas na unidade neonatal do Hospital Countess of Chester, no norte de Inglaterra. A mulher matou os bebés injetando-lhes insulina ou ar e alimentando-os à força com leite.Lucy Letby, de 34 anos, foi condenada a uma pena de prisão perpétua, mas lançou um recurso em setembro.