Enfermeira de 34 anos acaba com a própria vida ao testar positivo para coronavírus

Daniela Trezzi, uma enfermeira italiana de apenas 34 anos, pôs termo à própria vida depois de testar positivo para o novo coronavírus.A mulher não aguentou o peso de poder ter infetado outras pessoas com a Covid-19 e suicidou-se, segundo revelou uma federação de enfermeiros.A enfermeira estava na linha da frente da luta contra o coronavírus em Itália, especificamente na região da Lombardia, a mais afetada pela Covid-19.A federação revelou ainda que a enfermeira sofreu de 'stress extremo' com o medo de ter infetado outras pessoas com o vírus.