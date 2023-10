Enfermeira de Gaza em choque ao saber que o marido morreu enquanto ela salvava vidas no hospital

Uma enfermeira palestiniana no hospital Al-Shifa, em Gaza, ficou em choque ao descobrir que o marido, médico, estava entre as vítimas mortais do ataque aéreo israelita à cidade.

"O meu marido é um mártir", gritou Zeinab, no hospital, ao receber a notícia.

"Enquanto eu trabalhava no hospital, ele foi martirizado, enquanto eu estava a tratar dos feridos", disse a mulher, que de seguida dá a notícia à filha e a abraça.



Segundo o ministério da Saúde de Gaza, foram mortos pelo menos 687 palestinianos e 3726 ficaram feridos na sequência da retaliação de Israel com ataques aéreos.



Os meios de comunicação israelitas avançam que há 900 mortos após o ataque do Hamas em Israel, pelo menos 2600 feridos e dezenas de reféns.