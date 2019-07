Enfermeira decide doar o útero para ajudar outra mulher: "Amo ser mãe, por isso doei"

Heather Bankos tem 31 anos e, depois de três partos, decidiu doar o útero para ajudar outra mulher a ser mãe. A enfermeira norte-americana tornou-se numa das 70 mulheres a passar por este procedimento, conta a Time.

Por trabalhar numa unidade neonatal cruzou-se por diversas vezes com casos de recém-nascidos que não sobrevivem ou de mulheres que se veem impedidas de voltar engravidar por complicações de saúde. E, quando soube que não queria ter mais filhos, decidiu ajudar outra pessoa.

"Adoro ser mãe, mas sabia que já não queria mais filhos. Se havia alguém que precisava da minha ajuda para experienciar isso, estava mais do que disposta a fazê-lo", disse em entrevista à revista norte-americana.

Pensou, numa primeira fase, em ser barriga de aluguer. Mas depois de aceitar um trabalho de risco, onde transporta pacientes em helicópteros e aviões, pôs de lado essa possibilidade. "Não queria arriscar a vida do filho de outra pessoa, e não tenho a certeza se algum pai ia querer que eu o fizesse", explicou.

No final de 2017, Heather cruzou-se com um programa de transplantes de útero realizado pela Baylor University Medical Center, em Dallas, no Texas. Até agora, o programa já fez 18 transplantes de útero, dos quais duas das pacientes já deram à luz e outras seis estão grávidas.



Depois de entrar em contacto com o centro médico, em abril do ano passado, Heather foi submetida a uma série de exames, entre os quais uma avaliação psicológica, para saber se poderia avançar com o procedimento. Em fevereiro, quando foi encontrada uma paciente compatível, a enfermeira doou o útero.

A cirurgia, feita por meio robótico, durou 11 horas. Para além do útero, foram-lhe retiradas as trompas de Falópio. Heather contou, durante todo o processo, com o apoio do marido. "Isto é de loucos, mas eu apoio-te", disse-lhe na altura.

Apesar de o programa não permitir que a paciente seja identificada, nem permite que as mulheres se encontrem até que o bebé nasça, Heather e a mulher que recebeu o seu útero já trocaram cartas.

"Estas dadoras são as minhas heroínas", disse à BBC News Brasil o cirurgião Colin Koon, responsável pela operação de Heather.