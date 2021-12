Enfermeira detida por administrar vacinas Covid falsas em esquema para obter certificados digitais

Três pessoas, incluindo uma enfermeira e um membro de um movimento anti-vacinas, foram detidas na Sicília, em Itália, depois de terem pagado a uma enfermeira para aplicar vacinas falsas da Covid-19.O objetivo passava por obter um certificado de vacinação obrigatório no país para algumas profissões, como os profissionais de saúde, professores, polícias e militares.Os três detidos enfrentam acusações de corrupção e falsificação.De acordo com a Reuters, as autoridades recorreram a uma câmara oculta para filmar a profissional num centro de vacinação. A enfermeira esvaziava a seringa para um lenço de papel antes de simular a inoculação no utente.De acordo com a imprensa local, os esquemas falsos são já uma constante e há quem pague até 400 euros para obter um passe sanitário falso.Itália restringiu a circulação aos não vacinados, limitando o seu acesso a bares, restaurantes, museus, cinemas, discotecas e eventos desportivos.