Enfermeira detida por roubar cartão de crédito de paciente que acabou por morrer com coronavírus

Uma enfermeira de um hospital da cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, foi presa na quinta-feira por ter roubado um paciente de covid-19 que morreu.Danielle Conti, de 43 anos, roubou o cartão de crédito do paciente de 70 anos enquanto este estava a ser tratado no Hospital Universitário Staten Island, segundo avançou a polícia de Nova Iorque. A mulher enfrenta acusações de furto e posse criminosa de bens roubados, disse a polícia.O hospital lançou um comunicado à imprensa local afirmando que Conti, contratada em 2007, foi temporariamente suspensa e enfrenta rescisão do contrato por acusações criminais.Anthony Catapano, o paciente roubado, morreu de Covid-19 a 12 de abril, após mais de uma semana de tratamento no hospital, de acordo com uma publicação na rede social Facebook da sua filha, Tara Catapano.Tara afirma que, quando foi buscar as coisas do pai, havia vários objetos que estavam a faltar, incluindo o telemóvel, óculos, dois carregadores de telemóvel e dinheiro.Duas semanas depois, Catapano disse que recebeu uma fatura de combustível e outros produtos do cartão de crédito do pai. A fatura tinha compras feitas no período em que Anthony estava internado no hospitale foi aí que Tara percebeu que uma funcionária do hospital tinha roubado o cartão de crédito do pai.