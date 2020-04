Enfermeira gémeas morrem de coronavírus com três dias de diferença

Duas enfermeiras gémeas morreram devido ao coronavírus com três dias de diferença no Hospital de Southampton, em Inglaterra.Katy Davis perdeu a luta contra a Covid-19 esta terça-feira, três dias depois da gémea Emma."Elas disseram que tinham vindo ao mundo juntas e iriam morrer juntas também", disse uma irmã das mulheres.Os profissionais de saúde que trabalhavam com as gémeas reuniram-se para aplaudir as mulheres na entrada do hospital, horas antes de Emma morrer.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24