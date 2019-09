Enfermeira grávida de seis meses morre a caminho do casamento

Uma enfermeira grávida de seis meses, de 30 anos, morreu a caminho do casamento em São Paulo, no Brasil. Foi socorrida ainda à porta da igreja pelo noivo, Flávio Gonçalves, tenente da polícia militar, de 31 anos, mas sem sucesso.Segundo avança a Globo, o casamento estava previsto para acontecer na noite do passado sábado. A mulher, Jéssica Victor Guedes, acabou por ser transportada para o hospital, onde foi realizado o parto. Acabou por nascer uma bebé prematura com um quilo e 34 centímetros.De acordo com a mesma fonte, a mãe acabou por entrar em morte cerebral e morreu no domingo.A bebé prematura está internada e deve permanecer no hospital durante pelo menos dois meses.Para ajudar a pagar os tratamentos médicos, alguns amigos do noivo, criaram um página na internet com o objetivo de angarariar fundos.