Enfermeira grávida infetada com coronavírus morre cinco dias após o parto

Uma enfermeira, grávida de 35 semanas e infetada com o novo coronavírus, deu à luz e morreu dias depois, sem ter pegado na sua filha ao colo.

Segundo o jornal Mirror, Mary Agyapong foi levada para o hospital Dunstable University Hospital, em Inglaterra, onde foi feita uma cesariana de urgência. A profissional de saúde acabou por morrer sem nunca ter pegado na recém-nascida.

O marido não foi autorizado a assistir ao parto, mas recebeu fotografias e vídeos sobre Mary. "Ela estava muito feliz por ter uma filha e eu mal podia esperar para levar as duas para casa", afirmou Ernest Boateng, citado pelo jornal.

Mary foi inicialmente internada no hospital no início de abril com sintomas de falta de ar. A mulher recebeu alta, mas acabou por ser readmitida na unidade hospitalar dois dias depois.

De acordo com Boateng, a causa da morte foi registada como pneumonia, agravada devido ao coronavírus e à cesariana realizada.

"É doloroso saber que a Mary nunca segurou na filha", admitiu o marido, que cuida agora da pequena bebé de cinco meses, que recebeu o nome da mãe, e do primeiro filho do casal, AJ, de três anos.

Ernest espera agora que o Governo britânico uma maior proteção por parte do Governo para as enfermeiras grávidas se houver uma segunda onda de Covid-19.