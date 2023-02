Enfermeira investigada por fingir que vacinava crianças mas deitar doses ao lixo em Espanha

Um grupo de pais da cidade de Santurce, no País Basco denunciaram uma enfermeira "anti-vacinas", suspeita de fingir que vacinava crianças numa clínica, sem lhes dar as doses necessárias.Os pais disseram ter observado um "comportamento estranho", por parte da profissional, sempre que se dirigiam ao centro de saúde. "Ela colocava a seringa na pele das crianças, retirava-a rapidamente e atirava-a diretamente para o caixote do lixo, ainda com a dose dentro", revelaram as famílias ao El País.O Serviço de Saúde Basco (Osakidetza) abriu um processo de investigação contra a enfermeira, que se deve apresentar em tribunal por, alegadamente, ter fingido vacinar crianças. Um total de 42 famílias apresentaram uma ação judicial contra a profissional. Uma das mães que assinou a queixa disse não saber se o seu filho de 18 meses tem imunidade total. "Não sei se esta enfermeira lhe deu as vacinas, estipuladas na caderneta de vacinação infantil".O caso da enfermeira "anti-vacinas" tornou-se conhecido em meados de outubro do ano passado, quando o Osakidetza recebeu várias queixas de famílias descontentes com o comportamento da profissional e com os comentários que fazia nas consultas, onde se mostrava contra a administração de vacinas. Em causa estão doses obrigatórias para imunidade das crianças contra a hepatite B, a difteria, o tétano e a tosse convulsa.As autoridades sanitárias iniciaram um processo para determinar se as crianças que estavam a ser cuidadas pela enfermeira apresentavam anticorpos no organismo. Os testes realizados em 50 crianças de duas quotas diferentes mostraram que uma das quotas não estava devidamente imunizada. A Direção de Saúde Pública decidiu administrar uma dose adicional àqueles que não tinham os anticorpos e alargou a análise serológica a um total de 400 crianças tratadas pela profissional.