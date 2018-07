Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Enfermeira mata oito bebés na Inglaterra

Mulher terá tentado matar outros seis recém-nascidos.

Por Rita F. Batista | 01:30

Uma enfermeira foi detida por suspeita de ter matado oito bebés e ter tentado tirar a vida a pelo menos outros seis recém-nascidos numa maternidade em Cheshire, no norte de Inglaterra.



A polícia deteve a mulher depois de levar a cabo uma investigação relativa à morte sem explicações de 17 recém-nascidos e a problemas de saúde não fatais noutros 15 bebés que ocorreram entre março de 2015 e julho de 2016 na maternidade do hospital Countess of Chester, onde a presumível homicida trabalhava.



A polícia não avançou pormenores sobre a forma como a enfermeira matou as crianças nem são conhecidas as suas motivações.



A investigação foi aberta após os pais das crianças que morreram na clínica naquele período terem exigido respostas dos responsáveis. "Há muitas famílias à procura de respostas para perceber o que aconteceu", explicou o responsável pela investigação.