Enfermeira morre com coronavírus enquanto lutava para tratar doentes infetados

Uma enfermeira de 36 anos e mãe de três filhos morreu devido ao coronavírus depois de tratar doentes infetados.Areema Nasreen, trabalha no Hospital Walsall Manor, no Reino Unido, e foi-lhe diagnosticada Covid-19 há duas semanas depois de ter estado na linha da frente a combater o vírus.A enfermeira, que trabalhava há 16 anos na área da saúde, morreu na manhã desta sexta-feira já ligada a um ventilador.A irmã de Areema disse que antes do diagnóstico a enfermeira era saudável.Em meados de março a profissional de saúde adoeceu, foi-lhe diagnosticado coronavírus, a 22 de março estava ligada a um ventilador e morreu hoje, 3 de abril.