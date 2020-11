Enfermeira mostra "antes e depois" da luta contra pandemia e cria movimento

How it started How it's going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B — kathedrals (@kathryniveyy) November 22, 2020

Uma jovem enfermeira decidiu mostrar, através de imagens impressionantes, o "antes e depois" da luta contra a Covid-19.Kathryn iniciou o seu trabalho no Tennessee, Estados Unidos, há oito meses e a imagem do começo mostrava uma profissional sorridente e com um aspecto saudável. A imagem partilhada no dia 22 de novembro mostra uma profissional mais magra, exausta e com as marcas das máscaras e equipamentos de proteção visíveis no rosto após um turno de 12 horas. A publicação foi partilhada milhares de vezes.Os profissionais de saúde na linha da frente da guerra contra a pandemia decidiram seguir-lhe as pisadas e também partilharam imagens, no Twitter, de como eram e como estão.A enfermeira alerta ainda para que o público cumpra com o que lhes é pedido para ttravar a pandemia.