Enfermeira perde mãe e marido com Covid-19 e alerta: "O vírus continua a vencer"

Uma enfermeira dos cuidados intensivos de Oklahoma, nos Estados Unidos, deu uma entrevista à CNN onde contou o drama que viveu após ter perdido a mãe e o marido.Lizanne Jennings, viu os grandes pilares da sua vida sucumbirem à Covid-19. A mãe desta enfermeira, Linda de 78 anos, morreu três dias depois de dizer à filha não aguentar mais.O marido também não podia ser salvo, conta Lizanne, e disse-lhe estar pronto para morrer. Morreu 30 minutos depois."Começaram a dar-lhe morfina e Ativan, virei-o e esfreguei-lhe as costas. Disse-lhe 'amo-te', ele respondeu 'amo-te' e disse-lhe que podia ir em paz", conta a enfermeira.Num relato em que Lizanne esteve acompanhada pelo filho, em que lutava para manter a compostura, a enfermeira afirma ser tudo tão "difícil"."Às vezes estou a fazer o luto do meu marido e percebo que a minha mãe também morreu. As duas pessoas que iriam apoiar-me [no luto]... partiram as duas", lamenta.Lizanne recorda como tudo começou, em março, e como alertou o marido. "Um de nós pode morrer e eu preciso que saibas disso, que uses máscara e desinfetes as mãos", conta.Linda, mãe de Lizanne, ficou durante oito meses e meio em casa e, ainda assim, acabou por ser infetada. Sobre o marido, a enfermeira alerta: "Não importa o quão forte é. As pessoas diziam 'o Dennis é tão forte, ele vai conseguir'", recorda.A mulher termina garantindo que todos os cuidados são necessários porque o vírus continua a vencer.