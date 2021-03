Enfermeira que culpava picante pelas dores de estômago descobre que afinal tinha cancro nos ovários

Uma enfermeira de cuidados intensivos sentiu uma forte dor de estômago depois de comer comida picante. No entanto, a dor veio a revelar-se mais grave: Nikki tinha cancro.



A profissional de saúde tinha já ultrapassado um cancro nos ovários em 2016, descoberto durante uma operação para remover um quisto. Nikki Gray, de Liverpool, em Inglaterra, realizou tratamentos de fisioterapia, tendo-se livrado da doença.



"Mudei para uma dieta vegana e sentia-me muito bem, mas comecei a ter refluxo, náuseas, dores abdominais e sensação de saciedade", revelou ao jornal Metro.



A enfermeira confessou que associou as dores a comida picante que tinha comido. No entanto, e quatro semanas depois, as dores persistiram.



Após um exame ao sangue e uma TAC, surgiu o resultado: o cancro nos ovários voltou, o que obrigou Nikki a retomar a quimioterapia em janeiro passado.



A profissional de saúde espera agora que a sua história passe uma mensagem a todas as mulheres sobre a importância do rastreio do cancro dos ovários.