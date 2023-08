Enfermeira que matou sete bebés em Inglaterra condenada a prisão perpétua

Leia também Focada na carreira e uma "boa menina": Quem é a enfermeira que matou sete bebés em Inglaterra



A enfermeira Lucy Letby, responsável pela morte de sete bebés e pela tentativa de homicídio de seis , foi esta segunda-feira condenada a prisão perpétua. A informação é avançada pela Sky News.Quando decretou a sentença, o juiz destacou a profunda maldade nos atos da criminosa."Houve uma profunda maldade que raiou o sadismo... não tem remorsos. Não há fatores atenuantes, as infrações são suficientemente graves para exigir uma pena perpétua. Condeno-a prisão perpétua. Declaro que as disposições de libertação antecipada não se aplicam. Vai passar o resto dos dias na cadeia. ", declarou.No tribunal, algumas das famílias das crianças não conseguiram evitar as lágrimas.A mulher, de 33 anos, cometeu os crimes entre 2015 e 2016 noLetby atuou em sangue-frio e de forma persistente para matar as vítimas."Matei-os de propósito porque não sou suficientemente boa para cuidar deles. Sou uma pessoa horrível. Sou má e fui eu que fiz isto", pôde ler-se numa nota encontrada em casa da homicida.Na passada sexta-feira, a enfermeira, que negou as acusações, foi declarada culpada pelo assassínio dos sete recém-nascidos e por tentar matar seis.Lucy Letby já é considerada uma das piores "serial killers" de bebés do Reino Unido nos tempos modernos.