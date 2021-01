Enfermeira que recusou reforma para combater pandemia morreu de Covid-19

Betty Grier Gallagher, uma enfermeira reformada que se recusou a manter-se na reforma para ajudar na luta contra a pandemia, morreu vítima da Covid-19.A enfermeira trabalhava no turno da noite no centro médico Coosa Valley, no estado norte-americano do Alabama, porque queria ajudar as enfermeiras mais jovens e ensiná-las.'Miss Betty', como era carinhosamente tratada, adorava ser "caixa de ressonância, terapeuta pessoal e mãe do trabalho" dos seus colegas e não quis ficar em casa quando a pandemia começou. Considerava que a comunidade precisava de si e decidiu manter-se a trabalhar.Em dezembro de 2020, a Covid-19 obrigou-a a ficar em casa e no dia 10 de janeiro, a um dia de completar 79 anos, Betty sucumbiu à doença.A enfermeira levava já uma carreira de 50 anos e acreditava que era seu dever ser mentora dos colegas mais novos.