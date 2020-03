Lucy deu a conhecer a história através de um grupo público no Facebook. A profissional de saúde referiu que estava a voltar para casa depois de um turno de 12 horas quando viu um idoso dentro de um carro estacionado.



Ao sair do carro, o homem agarrou-a pelo braço e informou-a de que estava infetado com Covid-19.



"O homem pediu-me ajuda, com gotas de suor a escorrer pelo rosto, o homem estava à deriva e o discurso não fazia sentido", referiu numa entrevista ao Mirror.



Lucy quis ainda chamar uma ambulância, mas o homem disse que esperaria até à manhã seguinte. A jovem acabou por realizar o telefonema e explicou aos profissionais de saúde que o homem estaria há 7 a 10 dias sem comer, uma vez que estava "isolado, sem família ou amigos".

A ambulância apareceu e acabou por levar o homem para um departamento de emergência.

"Não tenho certeza se ele vai melhorar", escreveu a enfermeira num post na rede social Facebook. "Espero que sim, ele me prometeu um café", rematou e concluiu "eu sei que salvei a vida de um homem".

A família de Lucy terá que estar em auto-isolamento até que esta descubra se foi infetada com coronavírus.