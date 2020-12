Enfermeira suspensa depois de admitir que não cumpre regras da Covid-19 em vídeo no TikTok

Ashley Grames, uma enfermeira de oncologia do Salem Health, em Oregon, nos EUA, gravou um vídeo para a rede social TikTok onde afirmava que desrespeitava as restrições impostas pela pandemia da Covid-19.



Num vídeo publicado a 27 de novembro, a enfermeira surge com uma bata médica e um estetoscópio onde afirmava que continuava a viajar, não usava máscara e os filhos continuavam a brincar com os amigos. De acordo com a CNN, a enfermeira ironizava ainda a reação dos colegas perante as suas revelações.



i never tweet but @salemhealth you need to fire Ashley Grames. there shouldn’t be an investigation. it’s simple, she’s putting patients at risk and if you don’t do anything about it i and many others will. pic.twitter.com/IkrbtCFPEb