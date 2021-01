Enfermeira vence cancro e morre infetada com Covid-19 depois de apanhar vírus no hospital

Uma enfermeira que venceu um cancro acabou por morrer depois de apanhado Covid-19 no hospital onde trabalhava em Inglaterra.



Estávamos em 2019 quando Valerie, ou Val, como também é conhecida, foi diagnosticada com um linfoma. A enfermeira auxiliar no departamento de radiologia e raios-X do Good Hope Hospital, em Birmingham, Inglaterra, acabou por conseguir superar a doença, mas estava longe de imaginar o que se seguia.

De acordo com o jornal "Mirror" profissional de saúde desenvolveu uma tosse seca em março, mas acabou por desvalorizar, achando que se tratava ainda de uma pneumonia da qual estava a recuperar.



Mas os sintomas não melhoraram. Foi mandada para casa para se resguardar. No final de abril, e depois de sentir dores no peito, Val foi ao hospital onde foi informada de que teria uma infeção torácica grave.



"Ficou dois ou três dias e foi mandada para casa. Depois de mais três ou quatro dias, levaram-na de volta e eu nunca mais a vi bem", admitiu o marido, John, em entrevista ao jornal britânico.



A condição de saúde de Valerie degradou-se ao longo do mês de maio. Foi colocada a oxigénio, com uma dose de antibióticos mais fortes e posteriormente intubada e com ventilação mecânica.



"A 31 de maio, fomos aconselhados prepara-nos para o pior. O fígado e os rins da Valerie estavam a falhar e ela precisava de diálise", relembrou John, referindo que, em caso de sobrevivência, a mulher poderia ficar com danos cerebrais para toda a vida.

Val acabou por morrer no dia 6 de junho, acompanhada pelo marido e pelas duas filhas de 28 e 30 anos.



"As máquinas mantinham-na viva e deram-nos a escolher sobre o que deveríamos fazer. Deram-nos EPI [Equipamentos de Proteção Individual] para que nos pudéssemos despedir. Não podíamos ter nenhum contacto pele com pele, mas seguramos na sua mão", relembrou John.



O homem perdeu mais dois membros da família para a Covid-19 e incentiva a população a seguir as restrições impostas pelo governo britânico, numa tentativa de reduzir o número de infetados e mortos provocados pelo vírus.

"A Covid-19 é real e afeta a vida para sempre. Por favor, não deixem isto acontecer convosco ou com as pessoas amam", apelou.