Enfermeira vestida de noiva socorre mulher em acidente momentos após casamento

O dia do casamento é um momento marcante para um casal.



Mas para Rachel Taylor foi ainda mais especial e diferente. A enfermeira de 22 anos e o marido Calvin de 23 deram o nó a 21 de junho no Minnesota, EUA. Momentos depois de terem deixado a festa, os recém-casados foram surpreendidos com um acidente.







Vestida ainda de noiva, a recém-casada disponibilizou-se para ajudar a vítima, mantendo-a calma até à chegada dos paramédicos.



Calvin registou o momento e partilhou a fotografia no Facebook.



"Quando regressávamos a casa depois do nosso dia de casamento incrível, vimos que uma grande carrinha colidiu com um outro acidente que envolveu três carros. Quando encostámos, vimos uma mulher a ser puxada entre dois carros com um ferimento na perna", escreveu o marido de Taylor na mesma publicação. "A minha noiva saiu do carro, vestida de noiva, e disponibilizou-se a ajudar enquanto chamávamos o 112", recordou.

"Limitei-me a falar com ela [a vítima]. Disse-lhe "És forte. És corajosa. Estou muito orgulhosa de ti" ", recordou a enfermeira ao Daily Mail, justificando a sua atitude como algo "natural". "Eu sabia que o tinha que fazer", afirmou.



A vítima, Tamara Peterson, encontra-se atualmente a recuperar em casa, mas espera encontrar-se com a enfermeira brevemente. "Salvou a minha vida, mantendo-me focada e calma. É um anjo, que escolhe o caminho certo", agradeceu.