Enfermeira viciada em cocaína rouba analgésicos e vende-os a amigos

Mulher usava o dinheiro que recebia do seu negócio ilícito para comprar drogas.

Por Marta Ferreira | 13:07

Uma enfermeira de 31 anos, viciada em cocaína, roubava analgésicos das enfermarias para os vender aos amigos.



Os lucros conseguidos através do seu negócio ilícito eram usados para comprar droga mais barata aos amigos traficantes.



Amy Louise Heller foi detida em janeiro de 2017 e condenada a quatro anos de prisão com o amigo que lhe vendia droga, Jake Alexander Lloyd-Haydock.



Esta semana, o Conselho de Enfermagem e Obstetrícia decidiu afastá-la permanentemente da profissão devido à gravidade dos seus atos.



"O painel determinou que a confiança do público na profissão de enfermagem seria irremediavelmente prejudicada se uma enfermeira que tivesse sido condenada por roubo e fornecimento de drogas, incluindo drogas classe A, não fosse castigada", disse o Conselho de Enfermagem e Obstetrícia.



Amy consumia mesmo estando a trabalhar. Atualmente encontra-se com a pensa suspensa e tornou-se terapeuta de beleza, de acordo com o jornal Mirror.