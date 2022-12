Enfermeiras em greve deixam piquete de hospital para salvar homem desmaiado na rua

Algumas enfermeiras em greve tornaram-se alvo de muitos elogios nas redes sociais depois de terem abandonado o piquete do hospital Bristol Royal Infirmary, em Bristol, Inglaterra, ao saberem que um homem tinha desmaiado na entrada da unidade hospitalar.De acordo com o jornal britânico Mirror, a equipa médica auxiliou prontamente o homem, prestando os primeiros socorros. Na chegada ao local, o paciente encontrava-se caído e a tremer devido às temperaturas negativas que se faziam sentir na região.Em apenas dez minutos, a equipa conseguiu sair do hospital, colocar a vítima numa maca e regressar ao piquete.