Enfermeiras gémeas ajudam meninas gémeas a nascer

Tori Howard e a irmã Tara Drinkard, de 26 anos, são duas enfermeiras gémeas que assistiram ao parto de duas meninas gémeas no passado dia 25 de setembro, num hospital em Athens, na Geórgia.As irmãs e colegas de trabalho descobriram que estavam escaladas para o mesmo quarto minutos antes do nascimento das bebés. Só quando o parto começou é que se aperceberam de que as meninas eram gémeas, tal como elas.Brannan e Rebecca Williams, pais das recém-nascidas, disseram ter ficado muito empolgadas quando descobriram que as enfermeiras eram gémeas, tal como as suas filhas.As bebés nasceram com três minutos de diferença. Permanecem internadas no hospital e espera-se que regressem a casa na próxima quinta-feira.