Enfermeiro condenado a prisão perpétua por matar 85 pacientes

Niels Hoegel, um antigo enfermeiro, foi condenado a prisão perpétua por ter matado 85 pacientes. É considerado o serial killer que causou mais mortes na Alemanha, no pós-II Guerra Mundial.Hoegel injetava os seus pacientes com drogas letais que causavam ataques cardíacos e surgia pouco depois, como se fosse um herói, a tentar ressuscitá-los. Em 2015, Hoegel já tinha sido condenado e sentenciado por dois homicídios. No ano passado, os procuradores acusaram-se de mais dezenas de homicídios.O juiz considerou os crimes de Hoegel "incompreensíveis". As famílias das vítimas tentavam perceber há anos como estas tinham morrido.Só após 15 anos de pena cumprida é que Hoegel pode tentar a liberdade condicional.Apesar de ter sido condenado por 85 mortes, as autoridades acreditam que o antigo enfermeiro possa ter matado cerca de 300 pacientes em duas clínicas, entre 2000 e 2005.Antes de conhecer a sentença, o homicida leu um pedido de desculpas: "Gostaria de pedir perdão pelo que fiz a cada um de vocês."Mas para Christian Marbach, cujo avô foi uma vítima de Hoegel, não serve de nada: "Ele é um mentiroso", afirmou ao The New York Times.Há outras investigações em curso a médicos e enfermeiros-chefes que trabalharam com Hoegel e nada fizeram para o travar.