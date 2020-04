Enfermeiro descobre que o avô morreu de coronavírus após completar turno

O grito de revolta foi dado através do Twitter. Adam Whitehurst, um enfermeiro do sistema nacional de saúde britânico, tirou uma fotografia a meio do seu turno para mostrar o cansaço e marcas provocadas pelas máscaras de proteção individual contra o coronavírus.



A imagem foi partilhada mais tarde pelo enfermeiro após ter recebido a notícia de que o avô tinha morrido com coronavírus deixando-o devastado.





"Tirei esta fotografia, a meio do meu turno da noite enquanto estava nos cuidados intensivos, coberto de suor e nódoas negras provocadas pela minha máscara. Minutos depois disseram-me que o meu avô tinha morrido de coronavírus", começa por dizer acrescentando "por favor, fiquem em casa".O pedido desesperado pede ainda que se mantenham seguros e, desta forma, protejam o sistema nacional de saúde britânico.