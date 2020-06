Enfermeiro luso-americano em coma na Flórida após infeção no dente do siso

Um jovem enfermeiro luso-americano está em coma desde o passado dia 16 de junho, em Palm Coast, na Flórida, EUA.



De acordo com o jornal Luso-Americano, o profissional de saúde, de 26 anos e natural de New Jersey, é filho do primeiro vereador português eleito no estado na Flórida.





Segundo fonte familiar, Marco Branquinho terá tido "um episódio cardíaco" durante um tratamento dentário, após uma infeção num deste do siso. O luso-americano foi depois transportado de ambulância para o Advent Health Hospital em Palm Coast.Devido à situação da pandemia, o jovem não tem recebido visitas. Se forma a contornar a situação, amigos e colegas têm realizado vigílias à entrada do hospital.

"O Marco é o melhor coração do mundo, amigo de todos, brincalhão e óptimo colega de trabalho", descreve o pai, Eddie Branquinho, natural de Beja, ao Luso-Americano.



Marco Branquinho fez o liceu no Flagler Palm Coast High School, em Pal Cost, completando o curso de enfermagem no Daytona State College.