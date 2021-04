Enfermeiro nos Cuidados Intensivos mostra diferenças físicas após ano de luta contra a Covid-19

Gregorio Marañón em Madrid e conhecido, em Espanha, pelas suas intervenções nos vários meios de comunicação social do país.Passado um ano do início da pandemia da Covid-19 o enfermeiro mostrou na conta pessoal do Twitter duas imagens do seu rosto com o objetivo de mostrar à população o impacto que a pandemia causou no seu aspeto exterior, no entanto, Victor refere que o interior está bem mais afetado. "Um ano separam estas imagens, creio que a imagem exterior é evidente, nem imaginam o interior", disse o enfermeiro.Espanha registou esta quarta-feira 8534 casos e 154 mortes devido à Covid-19. O país totaliza 3.284.353 infetados com o coronavírus e um total de óbitos de 75459, segundo dados divulgados pelo governo espanhol.