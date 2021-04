Enfermeiro partilha fotos antes e depois para mostrar desgate do combate à Covid-19

Queixou-se das condições de trabalho das equipas médicas, fazendo turnos infindáveis a lidar com sofrimento e morte e sem meios. Isso valeu-lhe uma investigação do hospital que o desgastou mais ainda. "De heróis a vilões. Tão depressa. É triste e magoa muito", diz ainda.



A Covid já matou em Espanha mais de 75 mil pessoas, sendo mais de 14 mil das vítimas da comunidade de Madrid, a mais atingida por infeções com o novo coronavírus.

A pandemia de Covid-19 está a deixar marcas nas nossas vidas, tanto a nível psicológico como físico. O enfermeiro Víctor Aparicio, das Urgências do Hospital Gregório Marañon, em Madrid, partilhou fotografias bem reveladoras do desgaste deixado pela doença, mesmo naqueles que têm escapado ao contágio."Um ano separa as duas imagens. É evidente a mudança exterior. Não podeis imaginar o interior", escreveu Víctor, no Twitter, por cima de uma fotografia de março de 2020 e outra de 31 de março de 2021. Na segunda, cabelos e barbas estão grisalhos e são mais evidentes as rugas que lhe sulcam o rosto. "Parece que passaram décadas", comenta o enfermeiro, contando que tem pesadelos e acorda às vezes a chorar.