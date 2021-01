Enfermeiro pede namorado em casamento durante vacinação contra a Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 decorre já em vários países do mundo, mas ficou já marcada por um momento muito especial: um pedido de casamento durante a inocuação.



Eric Vanderlee, um enfermeiro de Canton, na Dakota do Sul, nos EUA, preparava-se para vacinar o namorado, Robby Vargas-Cortes, supervisor no Serviço de Emergência (Emmergency Medical Services, em inglês) quando Robby surgiu com um anel de noivado na manga.









"Isto trouxe uma nova onda de alegria", revelou Vanderlee, comentando as várias demonstrações de apoio que receberam nas redes sociais.