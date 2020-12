Enfermeiro testa positivo à Covid-19 oito dias depois de ter sido vacinado

Matthew W., um enfermeiro das urgências de dois hospitais de San Diego, nos Estados Unidos, testou positivo para a Covid-19 oito dias depois de tomar a primeira dose da vacina da Pfizer.Na véspera de Natal, enfermeiro começou a sentir-se doente após ter trabalhado um turno na unidade dedicada aos doentes Covid. Coomeçou por sentir dores musculares, arrepios e cansaço e foi fazer o teste. Testou positivo no dia 26 de dezembro.O caso não é inesperado no sentido em que os pacientes vacinados podem ser infetados após a primeira dose da vacina - ou ter estado em contacto com o vírus antes da toma da vacina - visto que só a segunda dose garante a imunidade.O médico Christian Ramers, especialista em doenças infecciosas, explica que o caso não é surpreendente e que Matthew pode ter sido infetado antes de receber a vacina e, mesmo tendo sido depois da toma, também está em linha com as indicações dos profissionais de saúde."Demora cerca de 10 a 14 dias para se começar a desenvolver proteção através da vacina", explica o especialista."A primeira dose, acreditamos, dá cerca de 50% [de proteção], e é preciso a segunda dose para atingir 95%", acrescenta ainda.Recorde-se que, os cuidados que até então tivemos como o uso de máscara, distanciamento físico e higienização das mãos devem permanecer nos próximos meses.