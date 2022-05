Engenheira condenada a 14 anos de prisão por roubar segredos comerciais nos EUA

Uma engenheira química foi condenada na segunda-feira a 14 anos de prisão, nos Estados Unidos, por roubar segredos comerciais sobre materiais usados em latas de refrigerantes e outras bebidas para beneficiar o Governo chinês e uma empresa chinesa.

De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Xiaorong "Shannon" You, de 59 anos, de Lansing, no estado do Michigan, foi julgada por um juiz federal em Greeneville (Tennessee), depois de um júri a ter condenado em abril por acusações que incluem posse de segredos comerciais roubados e espionagem económica.

Os procuradores dizem que You teve acesso a segredos sobre revestimentos internos das latas sem bisfenol-A (BPA), enquanto trabalhava na Coca-Cola, em Atlanta, e na Eastman Chemical Company em Kingsport, no Tennesse.

De acordo com os magistrados, os segredos comerciais custaram às principais empresas químicas e de revestimento quase 120 milhões de dólares (cerca de 114 milhões de euros).

Os procuradores adiantam ainda que You roubou os segredos comerciais para criar uma empresa de revestimento sem BPA na China, e seu parceiro chinês, Weihai Jinhong Group, recebeu milhões de dólares em subsídios do Governo chinês para apoiar o novo negócio.

Foram apontadas também evidências de que You pretendia beneficiar o Governo da China, a província chinesa de Shandong, a cidade chinesa de Weihai e o Partido Comunista Chinês.

You trabalhou na Coca-Cola como engenheira principal de investigação global, de dezembro de 2012 a agosto de 2017, e foi gestora de desenvolvimento de aplicativos de embalagem na Eastman Chemical, de setembro de 2017 a junho de 2018, acrescentaram os procuradores.