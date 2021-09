Engenheiro cria máquina especial para avó conseguir comunicar com família durante isolamento

Felisa Romano, de 96 anos, comunicar com a família durante o isolamento fez com que o seu neto, engenheiro de profissão, desenvolvesse uma máquina especial para a avó.





engenheiro informático de Burgos, Manuel Lucio, arranjou para que a avó Felisa pudesse comunicar com o resto da família que vivia longe de si. Felisa vive em Burgos, Espanha, e as netas Lucía, Beatriz, Irene, María e Ana vivem

espalhadas por Oviedo, Bilbao e Madrid. A idosa não consegue pegar no telemóvel, fazer videochamadas ou escrever mensagens e, durante o confinamento, isso deixou-a frustrada.

Há quem diga que a 'necessidade aguça o engenho' e a incapacidade deChama-se Yayagram e foi a forma que oO nome do gadget, Yayagram, é uma junção de 'yaya' (vovó em espanhol) e Gram de Telegram. Este dispositivo consiste numa caixa com luzes, um cabo para ligar a cada familiar, um botão físico e um microfone embutido.Para enviar uma mensagem de áudio, a avó Felisa conecta o cabo, que vai de uma saída única, a uma entrada destinada a um contato específico e carrega no botão vermelho para começar a gravar áudio. Após isso, o áudio é enviado normalmente para o Telegram do destinatário.De seguida, o destinatário recebe uma notificação: "Yayagram tem uma mensagem para você!". E assim podem ouvir a mensagem enviada pela avó. Para responder, é necessário escrever normalmente e enviar a resposta. Felisa então recebe a mensagem e pode lê-la fisicamente, em letras grandes, graças a uma pequena impressora térmica "igual às dos supermercados" ligada ao Yayagram.Manuel explica que a avó não sabe muito bem como aquilo acontece, mas está "encantada" com a máquina, segundo o jornal El País.O dispositivo funciona com WiFi e liga-se à rede elétrica como qualquer eletrodoméstico. Possui ainda alças para ser de fácil transporte.