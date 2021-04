Entrada em lojas de Berlim só é permitida com teste negativo à Covid-19

Em Berlim só é permitida a entrada nas lojas após apresentação de um teste antigénio negativo à Covid-19 que seja realizado no dia em que o cliente pretenda entrar no estabelecimento comercial, avança o Le Monde.

Apenas em lojas consideradas de primeira necessidade como supermercados, padarias, farmácias, postos de gasolina, garagens e livrarias é que não são exigidos os testes negativos à Covid-19 à entrada.





Segundo um homem entrevistado pelo Le Monde, a população alemã está a aderir à medida do governo: "Se essa é a condição para as lojas reabrirem, isso é bom. Pessoalmente, prefiro passar por isso do que comprar na Amazon ", explica um idoso que se encontrava a comprar presentes para os netos. No entanto, "para um aposentado como eu, que tem tempo, não é um grande constrangimento. Mas para as pessoas que trabalham, admito que é mais complicado", acresenta.

Esta é uma medida do governo alemão para controlar o aumento do número de novos casos de Covid-19 no país sem que seja necessário fechar por completo novamente, uma vez que a Alemanha começou a desconfinar depois de dois meses com tudo fechado.