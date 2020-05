"Envelheceu 20 anos": Mãe de cinco filhos morre com coronavírus após sete semanas no hospital

Uma mãe de cinco filhos morreu devido ao coronavírus depois de passar sete semanas sozinha no hospital em Manchester, Inglaterra. Karen Birtwell, de 42 anos, tinha asma desde os 13 anos e foi levada para a unidade hospitalar local devido à falta de ar.Peter, marido de Karen, diz que a família nunca acreditou que a mulher estivesse numa situação de risco. No entanto, o homem revela que foi uma experiência traumatizante porque nunca teve permissão para visitar a mulher no hospital.No dia em que Karen morreu, Peter teve a possibilidade de a ver. Pensou que os médicos o tinham levado a ver a paciente errada porque Karen estava "completamente irreconhecível"."Ela envelheceu 20 anos nessas semanas", acrescentou Peter.