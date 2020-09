Envia banana a mesa de homem negro e acaba condenado por crime de ódio

Punter Louie Kincella, de 20 anos, decidiu usar uma aplicação, disponível no Reino Unido para pedir comida, para enviar uma banana para a mesa de Mark D'arcy-Smith, um cliente negro que se encontrava naquele bar em Londres.



Junto com a banana, estava um talão que dizia "sobremesa". O caso ocorreu em em Bromley, sudeste de Londres, e resultou na condenação de Punder por crime de ódio com motivação racial, avança o jornal britânico Mirror.





Quando disse ao funcionário que ninguém na sua mesa tinha feito o pedido, ele foi informado de que alguém havia feito um pedido por meio da aplicação do bar.

"Olhamos um para o outro e depois olhamos para a banana. Parecia que não era nossa. Foi claramente enviada por alguém que estava a ser racista", defende Mark.



Quando foi detido, em janeiro de 2020, Kincella admitiu ter pedido a banana, mas alegou que o fez "por brincadeira" e que não pretendia que fosse enviada para outra mesa além da sua.



O jovem foi condenado a pagar uma multa de 1200 libras, cerca de 1311 euros, e foi baniddo do par londrino.



Após o veredicto, Mark publicou no Facebook: "Conclusão? Não seja racista".