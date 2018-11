Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Envia carta ao pai que está "no céu" e recebe resposta

Carteiro respondeu ao menino e "contou-lhe" as dificuldades da viagem.

Um rapaz de sete anos entregou uma carta nos correios do Reino Unido endereçada ao pai, que morreu em 2014. Os funcionários num gesto ímpar, decidiram dar resposta ao menino.



Todos os anos os dois irmãos, Jase e Neive, assinalam o aniversário do pai que morreu em 2014. Jase, decidiu que este ano devia enviar uma carta ao pai.



O menino foi até aos correios e no envelope pedia:"Senhor carteiro, entrega isto no céu no aniversário do meu pai? Obrigado".



Algum tempo depois o jovem foi surpreendido com uma carta em seu nome. A Royal Mail, serviço de correios do Reino Unido, respondeu ao jovem e explicou toda a "jornada" para entregar a carta ao pai do menino.



"Foi um desafio difícil evitar estrelas e outros objetos galácticos no caminho para o céu", pode lêr-se na carta.







"Sei o quão importante esta carta é para ti. Vou continuar a dar tudo para assegurar que as tuas cartas são entregues no céu em segurança", escreveu o carteiro.