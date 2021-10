Epidemia da obesidade infantil continua a aumentar na Europa, alerta a OMS

O responsável do Gabinete Europeu da Organização Mundial da Saúde (OMS) João Breda alertou esta terça-feira para o facto de a "epidemia da obesidade infantil" continuar a aumentar, considerando-a como "uma das tendências mais preocupantes".

João Breda, que é senior adviser do gabinete europeu da OMS e falava em Lisboa, disse ainda que, apesar da redução nalguns indicadores, nenhum país europeu deverá conseguir atingir as metas definidas pela OMS para esta área e sublinhou a importância de conhecer os impactos da pandemia.

O responsável falava na abertura da Conferência do Centro Colaborativo da Organização Mundial de Saúde em Nutrição e Obesidade Infantil, onde foi anunciado que o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) vai liderar um estudo europeu para avaliar o impacto da pandemia Covid-19 no estado nutricional e no estilo de vida de crianças em idade escolar.