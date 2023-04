Equipa da ONU vai aos EUA investigar violência policial motivada por racismo

Uma equipa de peritos da Organização das Nações Unidas (ONU) especializada em racismo, criada depois do assassínio do afro-americano George Floyd durante uma intervenção policial, anunciou esta sexta-feira a sua deslocação aos EUA na próxima semana.

A equipa, designada "mecanismo de peritos encarregados de promover a justiça e a igualdade raciais no contexto da manutenção da ordem", indicou que iria deslocar-se a Washington, Atlanta, Los Angeles, Chicago, Minneapolis e Nova Iorque, ao longo de duas semanas.

Este mecanismo foi criado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, em 2021, um ano depois do assassínio de George Floyd por um polícia branco, para investigar as acusações de violência policial motivada por racismo no mundo.