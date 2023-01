Equipa de arquitetos internacionais lança planos para uma cidade flutuante futurista

Uma equipa internacional de arquitetos e designers liderada pela empresa italiana Luca Curci Architects e pela Tim Fu Design, sediada no Reino Unido, divulgou uma proposta ecológica para uma cidade flutuante sustentável capaz de albergar 50 mil habitantes, "desenvolvido com Inteligência Artificial".



Segundo o New York Post, a "comunidade da Cidade Flutuante contará com um total de 25 hectares de plataformas interligadas" e vários bairros, cada um contendo "edifícios de alto nível e edifícios baixos rodeados por uma membrana de painéis fotovoltaicos que fornecem eletricidade a todo o sistema flutuante e o tornam independente de energia", de acordo com um comunicado de imprensa.

Esta 'Cidade Sustentável' será também um destino turístico, com áreas para hotéis, centros de bem-estar, centros comerciais, centros desportivos e atrações de lazer, de acordo com o comunicado.