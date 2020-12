Equipa de cientistas da OMS garante que vai explorar "todas as vias" para descobrir origem da Covid-19

Uma equipa internacional de cientistas encarregada de rastrear a origem da covid-19 comprometeu-se a explorar "todas as vias", durante uma visita de investigação à China planeada para janeiro, mas sem visar apontar culpados pela pandemia.

"As reuniões que tivemos até agora com colegas chineses têm sido muito produtivas e muito boas e a minha impressão é que os chineses, tanto a nível governamental, mas também a nível da população, realmente querem saber o que aconteceu", disse Fabian Leendertz, do Instituto Robert Koch, na Alemanha, citado pela agência France-Presse.

Leendertz é um dos dez cientistas escolhidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), após um longo processo de seleção, para tentar rastrear a origem do novo coronavírus e descobrir como é que este foi transmitido aos seres humanos.