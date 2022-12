Equipa de Lula da Silva tenta incorporar promessas de campanha 30 dias após vitória

A socióloga brasileira Carolina Botelho considera que a equipa de transição formada pelo futuro Governo brasileiro liderado por Luiz Inácio Lula da Silva a partir de janeiro de 2023 tem trabalhado para incorporar promessas de campanha.

"Nesse governo de transição vemos elementos da campanha eleitoral. As promessas de campanha têm sido incorporadas pelas equipas que formulam a agenda de transição", afirmou à Lusa a analista política do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e do Laboratório de Estudos Eleitorais, de Comunicação Política e Opinião Pública da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

"O governo de transição tem priorizado atuar para ampliar o leque de apoios [que recebeu na campanha] nos setores da sociedade para mostrar que a vitória sobre o outro candidato foi uma vitória de uma frente ampla, de uma frente que quer prestar contas com o Brasil", acrescentou.