Equipa portuguesa parte para a Turquia para apoiar no resgate de vítimas

Doze homens, três mulheres e dois cães da Associação Portuguesa de Busca e Salvamento, e da Subzone - Search and Rescue Team partem esta sexta-feira de Portugal para a Turquia.Vão integrar as operações de busca, salvamento e resgate nos locais atingidos pelo sismo que já fez mais de 20 mil vítimas mortais naquele país.A maioria destes socorristas reuniu-se esta manhã no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Maia, de onde partiram pelas 10h00 rumo ao Aeroporto de Lisboa para embarcarem num voo que os levará a Istambul e depois rumam ao país devastado pelo abalo da madrugada de segunda-feira.