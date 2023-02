Equipa portuguesa resgata menino de 10 anos na Turquia

Os operacionais portugueses na Turquia da Força Operacional Conjunta resgataram este sábado com vida uma criança de dez anos dos escombros provocados pelos abalos sísmicos, na localidade de Antáquia, Hatay. A operação durou três horas e o anúncio foi feito através de uma publicação no Facebook da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).Ao que oconseguiu apurar o nome do menino é Baran.Na cidade onde o rapaz foi encontrado há a registar um rasto de destruição acentuado. Esta segunda e terça-feira, foram sentidos na Turquia e na Síria sismos de magnitude 7.8 e 7.5, seguidos de réplicas que provocaram a morte a mais de 25 mil pessoas.Só em solo turco, o último balanço aponta para mais de 21 mil mortos.Acredita-se que o número total de óbitos seja bastante superior àquele que há registo devido a muitas das vítimas ainda se encontrarem sob os escombros e sujeitas ao frio que se sente agora nos países.

No local, estão 52 elementos da Proteção Civil, Guarda Nacional Republicana e emergência médica, incluindo seis cães, divididos em duas equipas que fazem turnos de cerca de 12 horas, trabalhando 24 sobre 24 horas no apoio aos esforços de busca e salvamento, desde o dia que chegaram, quarta-feira, a Antáquia, no sudeste da Turquia.